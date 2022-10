Come andrà a finire My Hero Academia? Ecco quale potrebbe essere la conclusione dell'opera

Il manga di My Hero Academia, iniziato tra le pagine della rivista Weekly Shonen Jump nel lontano 2014, si sta avviando verso la conclusione. L'opera di Kohei Horikoshi ha riscosso un successo incredibile, e anche l'anime non è da meno: la puntata My Hero Academia 6x03 esordirà infatti questo sabato grazie a studio BONES.

Nell'ultimo capitolo pubblicato, My Hero Academia 369, Deku ha scatenato la sua furia: il ragazzo è arrivato a dar manforte ai suoi compagni impegnati nello scontro con Shigaraki Tomura. Midoriya mostra così il suo One for All a piena potenza, utilizzando al massimo i suoi 6 Quirk al fine di sconfiggere il temibile villain controllato da All for One.

Bakugo ha già fallito nello scontro con Shigaraki, ma Deku non si fa intimorire: scarica così il Detroit Smash più potente di sempre sul suo avversario, forandogli il ventre. Il capitolo si chiude così con un focus su Spinner, villain lucertola, nella sua nuova forma. A questo punto, una domanda sorge spontanea: Come andrà a finire My Hero Academia?

La battaglia sembra pendere favorevolmente dalla parte degli eroi, con un Deku che sta padroneggiando il One for All alla grande. Vero è che i villain sono ancora in battaglia, compreso il temibile All for One, e sicuramente venderanno cara la pelle, rinfrancati anche da Spinner nella sua nuova forma.

Ad ogni modo, il finale sembra abbastanza scontato, ma bisognerà vedere comunque come si arriverà ad esso. Come ripetuto più volte dalla voce narrante dell'opera, quella di Midoriya del futuro, "Questa è la storia di come sono diventato il più forte degli eroi". Probabilmente potremo assistere a un time skip finale, dove ci verrà mostrato un futuro dove Deku è l'eroe numero 1 in classifica, seguito da Bakugo e Todoroki. Sarebbe un finale troppo perfetto, per cui non ci sentiamo di escludere del tutto la possibile morte di alcuni protagonisti dell'opera.

Questo è quello che ci sembra il finale più probabile di My Hero Academia. E voi, che ne pensate? Come finirà l'opera di Kohei Horikoshi?