Come apparirebbe Black Goku con lo stile di Dragon Ball Z?

Una delle prime micro-polemiche che iniziarono con il debutto di Dragon Ball Super nel 2015, fu il cambio di stile artistico, ora decisamente più moderno rispetto alla serie degli anni '90. Eppure, quel tratto visivo è sempre rimasto un delizioso e affascinante colpo in canna, anche e soprattutto oggi.

Non sono pochi, dunque, i tentativi degli appassionati del longevo franchise di Akira Toriyama nello sperimentare giochi artistici con i personaggi della mistica epopea. La scorsa volta era toccato a Cooler, fratello di Freezer e temibile nemico, trasformato nello stile di Naohiro Shintani. Di certo, è evidente quanto la community legata alla mitologia di Dragon Ball Super sia ancora estremamente florida, nonostante il fantomatico annuncio per un atteso sequel sia ancora una carta da scoprire per la produzione.

In ogni caso, l'ultima illustrazione diventata virale sul web è firmata da solito e geniale RenanFNA, uno sfregatato appassionato del titolo di Toriyama sensei. L'artista, infatti, ha tentato, con piuttosto successo, di portare Black Goku in un passato lontano, addirittura al 1996, ai tempi di Dragon Ball Z, ritraendo il personaggio con i filtri artistici usati nel film di Bojack. Il risultato ha trovato l'entusiasmo della community che ha ben apprezzato il risultato finale, come dimostrano le centinaia di manifestazioni di apprezzamento riscontrate in poche ore. La fama dell'opera continua a far parlare di sé, soprattutto ora che è in cantiere un nuovo film legato al brand di DB Super.

E a proposito di creatività degli appassionati, avete già ammirato il cosplay al femminile di Vegeta? Non ci resta, dunque, che invitarvi a lasciare un commento qua sotto, suggerendoci le vostre impressioni su questa incredibile illustrazione!