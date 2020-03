Come apparirebbe Demon Slayer se fosse realizzato dall'autore di ONE PIECE?

Demon Slayer ormai non ha più bisogno di presentazioni, in quanto uno dei titoli più famosi dell'intero panorama editoriale nipponico. La popolarità del manga, infatti, è tale da porre il fumetto in diretta competizione con ONE PIECE, colonna portante del panorama culturale del Giappone. Ma cosa succede quando i due titoli si incontrano?

Mentre siamo tutti in attesa di conoscere le novità sul futuro di Demon Slayer questo fine settimana, quando saranno rivelate nuove informazioni in merito al film sequel della serie animata, un artista ha provato a unire le due opere sopra citate in una straordinaria illustrazione, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia.

La rappresentazione grafica in questione, realizzata da un certo Rofta, ha dell'incredibile, in quanto immagina con tecnica e abilità l'opera dell'autrice Koyoharu Gotouge come se appartenesse alla matita di Eiichiro Oda. L'aspetto dei personaggi ricalca in tutto e per tutto quello celebre del creatore di ONE PIECE, così come le fiamme e le onde provenienti dal Respiro dell'Acqua. Resta inalterato, invece, il design degli abiti di Tanjiro e Rengoku, i due protagonisti che caratterizzeranno il lungometraggio in produzione presso lo studio ufotable.

Ne approfittiamo per ricordarvi, inoltre, che Demon Slayer è prossimo alla sua conclusione e, salvo imprevisti, terminerà entro la metà del 2020. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione particolare, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento qua sotto.