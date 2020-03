Come apparirebbe l'ex presidente Obama all'interno de Le Bizzarre Avventure di Jojo?

Quella di Le Bizzarre Avventure di JoJo è un'epopea che nel corso di questi lunghi anni ha portato milioni d'appassionati a seguire con estremo interesse le avventure concretizzatesi grazie al lavoro di Hirohiko Araki, opera cartacea che successivamente è stata trasposta in un'apprezzata serie animata.

La fortuna del franchise è indubbiamente legata al carismatico cast di personaggi che si sono presentati di volume in volume, ma in parte il suo successo va anche identificato nel particolare stile di disegno adottato, tanto caratteristico quanto apprezzato dal pubblico. Non dovrebbe quindi stupire che nel corso di questi anni molti fan abbiano voluto trasporre i propri beneamini - presi da ogni opera possibile - all'interno del brand di JoJo, di fatto immaginando così quale sarebbe potuto essere il loro aspetto all'interno della serie.

Ebbene, questa volta è toccato addirittura all'ex presidente degli Stati Uniti Obama, il quale è stato infatti immaginato come personaggio della produzione. L'uomo, in realtà, è più volte apparso all'interno d'opere animate o cartacee vista la carica che ha ricoperto e ciò ha contribuito a renderlo una sorta di meme a tutto tondo agli occhi di moltissimi lettori e spettatori. Ecco quindi spiegato come mai anche l'artista di Reddit Slushy Draws si sia lanciato in questa peculiare impresa, realizzando infine un lavoro - visionabile a fondo news - assai caratteristico e rivelatosi capace d'attirarsi i complimenti d'innumerevoli fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente Hirohiko Araki ha fatto sapere le sue ispirazioni per la creazioni dei Villain ne Le Bizzarre Avventure di JoJo. Nel corso di queste ultime settimane aveva inoltre fatto parecchio parlare la decisione di non doppiare in italiano l'epopea de Le Bizzarre Avventure di JoJo.