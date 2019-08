Come apparirebbe Goku Super Saiyan God con lo stile di Dragon Ball Z?

Il franchise di Dragon Ball continua a recepire risultati straordinari, confermandosi ancora una volta come la gallina dalle uova d'oro del colosso dell'industria dell'animazione TOEI Animation. E questo incredibile traguardo non sarebbe giunto se non per merito di una community florida e fortissima.

Una delle armi più potenti del poderoso brand di Akira Toriyama è la popolarità che la sua opera ha acquisito tra i fan più o meno giovani. Dragon Ball Z, infatti, riesce ancora ad essere un titolo in grado di modernizzarsi, non solo narrativamente, ma anche e soprattutto stilisticamente, fattore chiave su cui la produzione ha sempre investito tantissimo. Questo è stato uno dei cardini che nel 2015 sposò il nuovo stile visivo di Dragon Ball Super che suscitò non poche polemiche dal suo debutto.

Non fu solo il comparto tecnico dell'anime, povero di animazioni di qualità per un'opera che meritava ben altro, ma soprattutto quell'alone di nostalgia che venne a mancare tra i fan di vecchia data per un prodotto che sembrava aver fatto un salto troppo in avanti. Per questo motivo, il solito e appassionato del franchise Renan FNA ha condiviso sul proprio profilo Twitter una realizzazione di Goku in Super Saiyan God con lo stile dell'anime degli anni '90, favorendo un particolare spunto di riflessione sull'appeal che ancora oggi il tratto di Dragon Ball Z riesce a trovare tra i fan. L'illustrazione che potete ammirare in calce a questa notizia è stata apprezzata soprattutto per l'ottima resa grafica, con i filitri stilistici propri dell'anime del tempo.

E a proposito di creatività, avete già avuto modo di ammirare lo splendido crossover tra Majin Buu Spongebob? Vi ricordiamo, infine, di lasciare nell'apposito riquadro qua sotto la vostra opinione in merito all'argomento.