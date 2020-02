Come apparirebbe Killua di Hunter x Hunter con lo stile di ONE PIECE e Demon Slayer?

Ultimamente va molto di moda immaginare i protagonisti di opere famose con l'iconico tratto di serie altrettanto celebri, proprio come dimostra questa illustrazione di Rufy nei panni di Dragon Ball e Bleach. Ad ogni modo, al centro dell'ultima rappresentazione grafica di questo stampo ci è finito Killua di Hunter x Hunter.

Anche se il manga è costantemente in pausa a causa dei continui problemi fisiologici del suo creatore, Yoshihiro Togashi, l'opera continua ancora a far parlare di sé. L'immensa storia immaginata dal sensei, infatti, ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo, gli stessi ancora in attesa di scoprire gli ultimi risvolti in serbo dal manga. Ma a proposito della serializzazione di Hunter x Hunter, avete dato un'occhiata a questa valida teoria in merito alle presunte pause di Togashi?

Nonostante le continue pause, gli appassionati non tardano a manifestare nelle community dedicate interessanti illustrazioni a tema, come l'ultimo disegno realizzato da Winter_7h in cui l'artista ha tentato di immaginare Killua con il tratto di alcune delle opere shonen più famose. L'immagine in questione, che potete recuperare in calce alla notizia, ritrae il giovane Zoldick con lo stile di Demon Slayer, l'Attacco dei Giganti e persino di The Seven Deadly Sins.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rappresentazione artistica, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, nonché lo stile che preferite attribuire a Killua, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.