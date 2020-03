Come apparirebbe la madre di Deku da Pro Hero? Ce lo mostra un fan di My Hero Academia

In molti lo sapranno molto bene, l'epopea di My Hero Academia ha visto il sopraggiungere di un'infinità di personaggi diversi tra Villain, Pro Hero, aspiranti eroi e semplici cittadini che però, anche in quelle poche fugaci apparizioni fatte, riuscivano a imprimersi con forza nella mente dei fan grazie al loro design e carisma.

Con un numero così spropositato di personaggi - che sono andati aumentando ancor di più con My Hero Academi Stagione 4 -, non dovrebbe quindi stupire che in molti si lancino spesso in lavori fanmade pensati per omaggiare i propri beniamini o, ancora, per reinterpretarli in una nuova veste. Ebbene, questo è proprio quel che è successo su Reddit, quanto l'artista Oriiwu ha deciso di immaginare come sarebbe potuta apparire la madre di Deku in veste di Pro Hero.

Se seguite la serie, saprete che Inko Midoriya possiede dei poteri piuttosto semplici, legati sì alla telecinesi ma con capacità alquanto limitate che le permettono di spostare solo oggetti sufficientemente piccoli, un Quirk che quindi servirebbe ben poco in un contesto come quello dove i Pro Hero si ritrovano spesso a doversi muovere. Come potete vedere dall'immagine posta a fondo news, Inko è però stata qui presentata in una veste ringiovanita e vestita di tutto punto, con un costume che richiama fedelmente quello indossato da Deku e affiancata da un Quirk che appare "potenziato" rispetto a quello originale. Anche i colori richiamano il vestito del figlio, con quel verde chiaro che si fonde con il colore dei capelli e degli occhi, un lavoro che ha saputo guadagnarsi gli elogi d'innumerevoli fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della ventiduesima puntata di My Hero Academia Stagione 4.