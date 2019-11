Come apparirebbe Naruto con lo stile dell'anime di Demon Slayer?

L'adattamento animato di Demon Slayer è riuscito a diventare tanto celebre grazie alla mano di ufotable, famoso studio di animazione conosciuto per aver adattato la trasposizione animata di Fate/Stay Night: Heaven's Feel, la trilogia cinematografica annunciata da Dynit. Ma come apparirebbe Naruto con lo studio di Kimetsu no Yaiba?

ZA-18, un fan della saga di Masashi Kishimoto, ha provato a immaginare l'iconico ninja con lo stile artistico dello studio ufotable. Il risultato, che potete ammirare in calce alla notizia, ha fornito un'interessante spunto di riflessione sull'adattamento televisivo di una delle opere più famose al mondo. L'anime di Naruto, così come il sequel spinf-off di Boruto: Naruto Next Generations, infatti, sono da sempre curati da Studio Pierrot, la compagnia che si è occupata persino di proporre la trasposizione di Tokyo Ghoul.

Lo studio di Bleach, tuttavia, è da sempre vittima di polemiche per via del comparto tecnico non sempre sufficiente, costretto a scendere a compromessi per via di una produzione settimanale davvero massacrante a fronte di troppo titoli in coda all'azienda, tra cui spicca la pietosa condizione di Black Clover, sopravvissuta grazie agli sforzi e ai sacrifici del regista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione di Naruto con lo stile dello studio di Demon Slayer? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo splendido cosplay di Zabuza eseguito da GatzCosplay.