Come apparirebbe Vegeta in Ultra Istinto nell'anime di Dragon Ball Super?

Nonostante Vegeta sia riuscito a ottenere un proprio potenziamento degno della caratura del suo personaggio, in Dragon Ball Super si è comunque sentita con tanta forza l'assenza del power-up divino che ha caratterizzato Goku durante il Torneo del Potere. A sopperire alla mancanza, al solito, ci pensano i fan!

Immaginiamo, serenamente, che il vero rivale di Jiren fosse stato il Principe dei Saiyan. Sicuramente ci saremmo trovati una situazione diametralmente opposta a quella vista con Goku, seppur la conclusione, almeno secondo noi, sarebbe stata la stessa. In ogni caso, il solito RenanFNA, già famoso per aver rappresentato l'iconico protagonista con lo stile di Dragon Ball Z, ha dedicato la sua ultima illustrazione alla propria immaginazione, in cui disegna Vegeta in una classica scena dell'anime.

La peculiarità dell'immagine, che potete ammirare insieme a noi in fondo alla notizia, è caratterizzata proprio dalla semplicità con la quale l'Ultra Istinto viene rappresentato, quasi come se ci trovassimo dinnanzi all'anime in persona. L'illustrazione è assolutamente incredibile, al punto che gli appassionati hanno realmente creduto di trovarsi davanti a uno spoiler di Super Dragon Ball Heroes, suscitando una polemica simile a una fake news. In ogni caso, ammettiamo che sarebbe veramente interessante poter ammirare il potente Principe nella forma divina dell'Ultra Istinito, chissà se il manga attualmente in corso potrà soddisfare questa grande curiosità. Vi ricordiamo, nel frattempo, che a settembre tornerà in Italia l'anime di Dragon Ball Super con i nuovi episodi.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione in questione?