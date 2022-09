Come apparirebbero gli Angeli di NGE se fossero personaggi di Pokémon Oro e Argento?

La trama di Pokémon Oro e Argento è stata molto apprezzata dalla community videoludica legata alla saga dei Pocket Monsters. Oggi il franchise sta proseguendo su nuovi fronti attraverso formule innovative, ma cosa accade quando la tradizione incontra l'immaginario di Neon Genesis Evangelion?

Il conto alla rovescia per il debutto di Evangelion 3.0 + 1.0 nei cinema italiani sta per esaurirsi. L'appuntamento è fissato tra il 12 e il 14 settembre in 100 sale del Bel Paese, un'attenzione molto curata da parte di Dynit che vuole chiudere sul grande schermo il capolavoro di Hideaki Anno. Ad ogni modo, nell'attesa di vedere la pellicola al cinema, cogliamo l'occasione per mostrarvi l'ultimo colpo di genio di un artista in rete.

L'utente conosciuto come Sindorman, infatti, ha voluto realizzare un'illustrazione davvero particolare e che unisce l'immaginario di Evangelion a quello di Pokémon Oro e Argento. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, reinterpreta difatti gli Angeli della serie con lo stile del celebre videogioco. L'idea è stata molto apprezzata dai fan con oltre 35mila manifestazioni positive.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'illustrazione originale di Sindorman, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto.