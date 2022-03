Come apparirebbero i personaggi di Naruto, One Piece e Bleach con lo stile di Dragon Ball?

Il capolavoro di Akira Toriyama, Dragon Ball, a distanza di trent'anni continua ad influenzare intere generazioni di appassionati e nuovi autori della rivista Weekly Shonen Jump. Ma anche i veterani del passato, i cosiddetti Big Three, vennero influenzati dalle avventure di Goku e Vegeta.

Fu lo stesso Eiichiro Oda, infatti, a rivelare di essere stato in parte ispirato da Toriyama nel diventare un mangaka, proprio lui che era riuscito a coinvolgere un pubblico di centinaia di migliaia di fan ad ogni uscita settimanale di Jump quando il papà di ONE PIECE era ancora uno studente liceale.

Ad ogni modo, recentemente un artista, un certo exnot, ha realizzato e condiviso sulla community di Reddit un'originale illustrazione che reinterpreta alcuni personaggi con lo stile di Toriyama. In particolare, l'illustratore ha immaginato Kakashi di Naruto, Byakuya di Bleach e Zoro di ONE PIECE come dei saiyan, risultato che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia. La sua reinterpretazione ha riscosso un notevole apprezzamento in rete, merito dell'orginalità del soggetto che favorisce interessanti spunti di riflessione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa fan-art, vi piace il lavoro di exnot? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.