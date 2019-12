Ecco come l'autore di Twin Star Exorcists immagina Inosuke di Demon Slayer

La serie di Demon Slayer è sicuramente segnata da momenti di intensa e profonda drammaticità, ma spesso possono emergere anche momenti che suscitano ilarità. Uno dei personaggi ai quali si lega l'idea di simpatia è l'ammazzademoni Inosuke Hashibira, avente un corpo incredibilmente muscoloso ma un volto dai lineamenti femminili.

Inosuke Hashibira è uno dei personaggi dell'opera di Koyoharu Gotoge ad aver suscitato più discussioni tra i fan, i quali hanno anche deciso di interpretarlo tramite numerosi, e stravaganti, cosplay. Tra l'enorme quantità di art work basati su Kimetsu no Yaiba, di recente ne è emerso uno firmato dall'autore della serie Twin Star Exorcists, Sukeno Yoshiaki, che aveva già omaggiato Chainsaw Man con una sua illustrazione.

L'ammazzademoni disegnato da Yoshiaki è sicuramente fedele all'originale, con la sua tuta intenzionalmente strappata, e con la sua maschera di cinghiale. Tuttavia l'elemento che probabilmente ha richiesto maggiore cura nei dettagli da parte del maestro Yoshiaki è stato il viso particolarmente femminile di Inosuke. Evidenziando la sfumatura verde dei suoi occhi e i lineamenti delicati della bocca e del mento, sembra davvero impensabile un personaggio del genere.

Ricordiamo che la serie di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba è stata in grado di spodestare ONE PIECE come manga più venduto per un certo periodo di tempo e che la sua scalata al successo è stata incredibile, riuscendo a raggiungere cifre degne di un nuovo capolavoro.