Come Boruto Two Blue Vortex ha costruito la propria autonomia rispetto a Naruto

Se c'è un elemento su cui gli appassionati dell'universo di Naruto hanno fondato la propria fascinazione verso il manga di Kishimoto, è da individuare nella vulnerabilità emotiva dei personaggi. Un fattore che i lettori non hanno ritrovato, lamentandosene, in Boruto Two Blue Vortex. Eppure è da qui che il manga ramifica la propria autonomia.

Se ci pensiamo, sin dall'inizio della serializzazione del manga sequel, il prosieguo del racconto di Naruto è stato spesso oggetto di critiche. Nei primi tempi della pubblicazione, buona parte delle invettive polemiche erano dirette allo stile grafico di Ikemoto, anche perché la qualità estetica delle tavole, soprattutto negli archi narrativi degli albori, presentava delle incongruenze evidenti: spesso le linee dei volti, così come la composizione delle vignette, risultavano un po' decentrate e flebili, a cui andava aggiunta una certa inconsistenza nella scelta delle angolazioni e nella definizione grafica degli sfondi. Eppure con l'approdo del racconto a Boruto Two Blue Vortex lo stile di Ikemoto è stato oggetto di rivalutazione: e uno dei motivi è da individuare anche nella sublimazione di quelle differenze estetiche che lo separano dal manga originale, e che hanno determinato per il nuovo corso una progressiva autonomia estetica/narrativa.

Se nella nuova sezione del manga non ritroviamo lo stesso calore né tanto meno quell'attitudine, tipica di Kishimoto, ad eviscerare il vissuto emotivo dei suoi personaggi, fino ad elettrizzare e a rendere indifesi e vulnerabili coloro che ne seguivano le gesta (appunto, i lettori) il motivo è da ricondurre alla natura stessa della narrazione, e ai differenti registri (grafici, e tonali) che essa richiede. Come abbiamo osservato nell'articolo in cui analizziamo la crescita di Boruto dopo il time-skip di Two Blue Vortex, mai come ora Konoha si è trovata ad affrontare una minaccia così radicale e nefasta che promette di obliterarne per sempre l'incolumità sistemica. E dal momento che l'avvento dello shinju non ha davvero eguali, il suo approdo improvviso nella narrazione, unito alla configurazione di un mondo sempre più polarizzato e umbratile, ha costretto il protagonista a bruciare le tappe del proprio processo di crescita, e ad abbandonare, nel contempo, tutte le fragilità che potevano ostacolarne il percorso verso la maturazione.

Il manga, ora come ora, funziona e procede secondo logiche e linguaggi differenti, che hanno contribuito a restituire all'opera non solo uno spessore drammatico decisamente più convincente rispetto alla sua sezione iniziale, ma a donargli anche una personalità unica, autonoma, che le consente di portare avanti il racconto di Naruto, senza fossilizzarsi sulle grammatiche e le consuetudini che hanno cadenzato il manga originale. Ed è anche questa propensione al rinnovamento linguistico dell'universo creato da Masashi Kishimoto, che porterà, ad esempio, ad una rivoluzione del personaggio di Sarada in Boruto Two Blue Vortex, proprio perché l'opera costruisce il suo disegno, a partire da logiche e soluzioni inedite. Forse anche più “moderne”.

Ecco allora che l'afasia emotiva di un personaggio come Boruto, seppur agli occhi di molti lettori appaia incongruente, rappresenta in realtà il manifesto della nuova condizione in cui si trovano ad operare tutti i ninja di Konoha: immersi, come sono, in un mondo ancora più diabolico di quello osservato in precedenza; e nel quale non esiste più spazio né occasione per cedere alle fragilità.