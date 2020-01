Come sarebbe Breath of the Wild se trasposto in anime? Ce lo mostra un video fanmade

Quello di The Legend of Zelda è un franchise che nell'industria videoludica rappresenta una vera e propria pietra miliare conosciuta in tutto il mondo e che di capitolo in capitolo ha saputo conquistare sempre più attenzione mediatica da parte di critica e pubblico, un risultato che ben poche serie possono vantare.

Con una tale fama alle spalle, non dovrebbe quindi stupire che in molti abbiano spesso mostrato il desiderio di vedere una qualche serie animata dedicata all'IP, sogni e speranze che però non hanno mai trovato il favore di Nintendo, da sempre conosciuta per essere alquanto restia nel concedere le sue IP a team esterni, indipendentemente dalle loro capacità, seppur qualche interessante progetto a tema The Legend of Zelda non sia mai mancato... insieme a qualche disastro.

Ovviamente, il sopraggiungere di The Legend of Zelda Breath of the Wild non ha fatto altro che alimentare il fuoco del desiderio che ardeva con forza nei cuori dei fan, i quali non hanno mai smesso di chiedere più o meno ad alta voce l'arrivo di un progetto animato dedicato che potesse espandere ancor di più la fama dell'opera giunta su Wii U e Switch.

Com'era facile immaginare, però, anche queste speranze non hanno mai trovato risposta in un qualche progetto targato Nintendo, una mancanza a cui hanno voluto porre rimedio Seon Seungyeon e Lee Jumi. I due appassionati della creatura di casa Nintendo hanno infatti realizzato un breve ma spettacolare video fanmade in stile anime che agli occhi di molti potrebbe addirittura sembrare il trailer di una vera e propria serie animata tratta dal titolo, un lavoro che come facilmente immaginabile si è guadagnato gli elogi dell'intera community.