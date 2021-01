Come cambia il Gigante Mascella? Ecco i due esempi in L'Attacco dei Giganti 4

Nel corso dell'anime de L'Attacco dei Giganti abbiamo visto poche volte il passaggio di mano tra un portatore del potere dei giganti e l'altro. Infatti ricordiamo che Annie Leonhart è riuscita a salvarsi intrappolandosi nel cristallo infrangibile, mentre solo Bertholt è stato divorato da Armin, passando il potere del Gigante Colossale.

Ma con l'arrivo de L'Attacco dei Giganti 4 abbiamo potuto finalmente vedere qualche flashback e anche un accenno a come muta una trasformazione in gigante a seconda del proprio portatore. Negli scorsi episodi abbiamo infatti conosciuto Porko Galliard, nuovo portatore del Gigante Mascella, ripreso da Ymir dopo che questa era fuggita con Reiner e Bertholt.

Ma in passato questo gigante era appartenuto anche al fratello maggior di Porko, ovvero Marcel. Grazie al flashback di Reiner e ai confronti possiamo vedere come il Gigante Mascella de L'Attacco dei Giganti 4 sia simile tra i due fratelli ma come ci siano comunque delle variazioni importanti e vistose come il colore dei capelli e parte della maschera del viso.

Invece è completamente diverso per Ymir, dato che come ricorderete il volto della vecchia amica di Historia non era coperto da nessuna maschera dura e i denti erano in bella vista. Chissà se vedremo altre situazioni del genere, in particolare con l'arrivo della prima trasformazione di Armin.