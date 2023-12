Come cambia Jujutsu Kaisen dopo i fatti dell'Incidente di Shibuya?

L'arco narrativo dell'Incidente Shibuya nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen è stato davvero intenso, ricco di battaglie ed eventi inaspettati. Prima dell'epilogo dell'anime, vediamo insieme come sono cambiati Itadori e gli altri personaggi dopo gli eventi dell'ultima parte della trama della serie animata.

Diverse situazioni hanno segnato profondamente la trama di Jujutsu Kaisen, come la morte di Kento Nanami e dei principali spiriti maledetti della prima stagione. Anche Yuji Itadori ne è rimasto profondamente colpito, in particolar modo dopo la presunta morte di Nobara Kugisaki in Jujutsu Kaisen.

L'arco di Shibuya ha portato a nuovi sviluppi nei personaggi. Molti di loro hanno mostrato un notevole miglioramento nelle loro abilità. Mahito e Itadori in particolare hanno sperimentato una crescita significativa: il primo ha imparato ad attivare un dominio in 0,2 secondi e ad utilizzare il 120% del suo potenziale; il secondo, invece, ha dimostrato di poter usare temporaneamente il Lampo Nero in Jujutsu Kaisen, una mossa straordinaria mai vista prima.

La battaglia contro Mahito ha portato Itadori a una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità, nonostante abbia perso molti alleati durante lo scontro. Aoi Todo è rimasto mutilato, non potendo così utilizzare la sua tecnica Boogie Woogie, mentre il potente stregone Satoru Gojo è stato sigillato e non sappiamo quando e se ritornerà in scena.

La distruzione di Shibuya ha portato alla liberazione oltre 10 milioni di maledizioni, ma la sconfitta di quattro grandi spiriti maledetti, che rappresentavano una minaccia nazionale, ha significato la salvezza di gran parte di Tokyo. Gli antagonisti principali durante l'arco sono stati Mahito e il suo gruppo di spiriti maledetti: durante il finale dell'anime, però, abbiamo scoperto che Kenjaku li usava solo per i suoi scopi.