Ecco come sarebbe Camie di My Hero Academia in stile JoJo

La quantità di personaggi e aspiranti Heroes presentata in My Hero Academia è immensa, e nel corso della quarta stagione dell'anime, conclusasi qualche giorno fa, sono tornati anche studenti della Shiketsu, scuola rivale del Liceo Yuei, come ad esempio l'affascinante Camie, alla quale un fan ha deciso di dedicare una particolare illustrazione.

Infatti nell'immagine, condivisa su Reddit dall'artista @sCaCcHaN, la studentessa è stata rappresentata in una posa che richiama indubbiamente lo stile di Hirohiko Araki, creatore della serie molto apprezzata di Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Sia che indossi la sua divisa scolastica, o il suo costume da Hero, Camie porta sempre con se un cappello distintivo della Shiketsu, elemento che l'autore dell'illustrazione ha voluto trasformare nel cappello indossato da Jotaro Kujo, protagonista della terza serie dedicata alle avventure della famiglia Joestar, Stardust Crusaders.

Nella seconda parte della quarta stagione di My Hero Academia, Camie ha superato l'esame della licenza da Hero provvisoria, in seguito a degli insoliti corsi di recupero, frequentati anche da Bakugo e Todoroki. Nonostante sia apparsa relativamente poche volte, l'eroina che possiede il Quirk Glamour, è stata da subito apprezzata dai fan, che sperano in suo ritorno negli sviluppi futuri della serie creata da Kohei Horikoshi.