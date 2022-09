Come si chiama la nuova forma di Gohan? La grande novità di Dragon Ball Super: Super Hero

Dragon Ball Super: Super Hero si è rivelata una produzione molto singolare nel vasto franchise nato dall’opera di Akira Toriyama, sia per diverse scelte realizzative, come l’uso della CGI, sia per aver riportato Gohan e Piccolo a ricoprire ruoli centrali, e con degli stadi evolutivi mai visti prima. Ma come si chiama la nuova forma di Gohan?

Mentre il manga di Dragon Ball Super sembra ormai aver preso una direzione ben precisa, facendo progredire unicamente Goku e Vegeta, ormai combattenti dalla potenza divina, nel nuovo film Akira Toriyama e gli autori hanno voluto creare un racconto limitato al pianeta Terra, senza allontanarsi da quei confini in cui è stata ambientata tutta la prima parte del franchise. Facendo questo, il maestro ha deciso di ritracciare una strada già percorsa in passato, ponendo al centro di tutto Gohan e il suo storico avversario Cell.

La rinascita dell’Armata del Fiocco Rosso ha infatti portato alla creazione da parte del Dr. Hedo, nipote del Dr. Gelo, di una versione potenziata dell’androide perfetto: Cell Max. Una minaccia che nel film costringerà sia Gohan che Piccolo a superare nuovamente i loro limiti, portando in campo le loro nuove trasformazioni. Mentre Piccolo riesce a diventare gigantesco e la sua pelle cambia colore assumendo la forma denominata Piccolo Orange, la nuova forma di Gohan si chiama Gohan Beast, ed è caratterizzata da capelli bianchi, occhi rossi, e un’imponente aura blu e magenta.

Gohan Beast rappresenta attualmente il massimo livello dell’abilità Potenziale Liberato, ed è quindi considerata come un’ulteriore evoluzione di Gohan Supremo, forma vista nella saga di Majin Bu. E voi cosa ne pensate di questo nuovo livello raggiunto dal Saiyan? Ditecelo nei commenti.

Sapevate che inizialmente Toriyama aveva immaginato un altro design per Gohan Beast? Per finire vi lasciamo ad una fanart che ritrae Gohan in una vera forma bestiale.