Come si chiama Ken il Guerriero? Il vero nome e cognome del protagonista

Lo abbiamo conosciuto come Kenshiro, anche se durante la serie viene spesso chiamato con l'abbreviativo Ken. Lui è il personaggio principale di Ken il Guerriero, manga nato da Buronson e Tetsuo Hara e che poi ha ricevuto anche una serie animata diventata molto famosa in tutto il mondo.

Ken abbatte i suoi nemici con varie tecniche e grazie alle mosse di Hokuto e ai suoi leggendari scontri con Shin, Souther e Raoh è diventato uno dei personaggi più iconici del mondo di manga e anime. Ma sapevate che in Ken il Guerriero non viene mai menzionato il nome completo del protagonista?

Durante la lunga pubblicazione su Weekly Shonen Jump, Buronson e Hara infatti non menzionarono mai il cognome di Kenshiro. Eppure i due autori l'avevano anche pensato, inserendolo nel oneshot pilota per la serie. Nella primissima stesura della storia, che poi fu pesantemente modificata, il nome completo del personaggio era Kenshiro Kasumi. Durante Ken il Guerriero però fu chiamato semplicemente Kenshiro, abbreviato molto spesso in Ken.

Di conseguenza, il nome del personaggio non era canonico, diventandolo soltanto con la pubblicazione del prequel Souten no Ken, incentrato sullo zio di Ken. Qui il nome fu reso pubblico e ufficiale: Kenshiro Kasumi, confermando quindi per intero il dato anagrafico del protagonista.

Sapevate quanto è alto Ken e le dimensioni del suo corpo?