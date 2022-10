Come si chiama il padre di Bakugou? Ciòche sappiamo sul personaggio di My Hero Academia

Katsuki Bakugou di My Hero Academia è indubbiamente uno dei migliori giovani Hero dello Yuei, ma deve le sue incredibili capacità alla fusione dei poteri ereditati dai suoi genitori. Mentre la madre Mitsuki è conosciuta e adorata dai fan, approfondiamo ciò che sappiamo del marito partendo da:come si chiama il padre di Bakugou?

Apparso per la prima volta nel capitolo 96 del manga, e nell’episodio 50 dell’anime, il padre di Bakugou, Masaru, si presenta come un uomo sulla quarantina, dai capelli castani con una pettinatura molto simile a quella del figlio, sottili baffi, e con un atteggiamento molto calmo, l’opposto del ribelle e irrequieto Katsuki e dell’esplosiva moglie.

In genere cerca di calmare la sua famiglia, e sembra avere un rapporto molto solido con Mitsuki, e vorrebbe vedere suo figlio diventare un grande Hero, come afferma al professor Aizawa. La sua professione non è mai stata chiarita nel corso del manga, ma dai dettagli emersi lavora nel settore della moda, ed è sul posto di lavoro che ha conosciuto Mitsuki, accettando poi la sua aggressiva richiesta di uscire con lei.

Il suo Quirk è l’Acid Sweat, che gli consente di secernere il sudore acido, caratterizzato da proprietà comburenti, all’interno delle mani, un’abilità passata al giovane Katsuki e usata in svariate occasioni, anche con fantasia e approcci strategici, dal giovane Hero per generare esplosioni o attacchi incredibilmente potenti e rapidi.

Per riassumere quindi il padre di Bakugou si chiama Masaru Bakugou, ha un carattere più tranquillo della moglie e del figlio, e nonostante questo ha un Quirk piuttosto pericoloso e potenzialmente esplosivo. Conoscevate questi dettagli sul padre di Bakugou? Fatecelo sapere nei commenti.

