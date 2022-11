Come si chiama il portiere della Muppet? Il grande rivale di Benji in Capitan Tsubasa

La rivalità è un tema centrale in qualsiasi spokon, e nel corso degli ormai 40 anni di pubblicazione di Capitan Tsubasa Takahashi ha introdotto nuovi calciatori dal talento straordinario. Volgendo però uno sguardo al passato dell’opera andiamo ad analizzare il grande rivale di Benji rispondendo alla domanda: come si chiama il portiere della Muppet?

Quando erano ancora alle elementari Tsubasa e i suoi compagni riconobbero immediatamente la ferocia della squadra Meiwa, diventata Muppet in Europa, e della loro squadra. Guidata da Kojiro Hyuga, Mark Lenders nella traduzione italiana, la Muppet si rivela uno dei migliori team del Torneo Nazionale Giovanile, arrivando in finale proprio contro la Nankatsu SC dei protagonisti.

A rendere così promettente la squadra, oltre al talento del capitano, è la compattezza della difesa, e il muro rappresentato dall’abile portiere Ken Wakashimazu. Presentato come un ragazzo riservato e amico d’infanzia di Hyuga, Wakashimazu cambia atteggiamento quando entra in campo, dimostrando una ferocia incredibile nel parare. Una peculiarità nel suo stile si ritrova nell’utilizzo di tecniche del karate, dovute agli insegnamenti del padre che gestisce un dojo, dove in futuro Ken farà da istruttore part-time.

Grazie a queste abilità, affinate con l’esperienza in vari campionati, e allo stile di gioco aggressivo appreso dall’allenatore Kozo Kira, e consolidato negli anni all’Accademia Toho, Wakashimazu migliorerà sempre di più, arrivando ad essere considerato il secondo miglior portiere del Giappone, dopo Genzo.

Sarà proprio Kira, coach della nazionale giapponese alle olimpiadi organizzate a Madrid, nel corso di Captain Tsubasa: Golden 23, proporrà a Wakashimazu di giocare nel ruolo di attaccante. Da quel momento in poi Ken ricoprirà quel ruolo, dimostrandosi piuttosto capace, e come sempre in sinergia col resto della squadra. In sostanza quindi, il portiere della Muppet si chiama Ken Wakashimazu, ed Ed Warner nella versione italiana della serie.