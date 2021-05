Come si chiama la razza di Freezer? Il mistero di Dragon Ball

Uno degli antagonisti principali di Dragon Ball è Freezer, villain che abbiamo imparato a conoscere grazie ai numerosi ruoli che ha avuto sia in "Z" che nel recente sequel. Probabilmente, inoltre, lo spietato Imperatore del Male avrà un ruolo anche nella Saga di Granolah dal momento che è direttamente legato ai Cereleani.

Tra i personaggi più malvagi della mitologia di Akira Toriyama, Freezer è senza alcun dubbio uno dei più spietati, un individuo che non ha esitato a sterminare interi pianeti e qualsiasi creatura gli si parasse davanti con il fine di ostacolare i suoi piani. Ad ogni modo, potete approfondire meglio il personaggio nel nostro breve speciale con 5 curiosità che forse non conoscete su Freezer.

Ad ogni modo, per quanto riguarda la sua razza non abbiamo moltissime informazioni, tuttavia quelle poche in nostro possesso derivano proprio dallo stesso papà di Dragon Ball in occasione di un Q&A risalente all'uscita dell'episodio speciale di Bardak. All'epoca, infatti, il sensei rivelò quanto segue:

"Freezer è ciò che potresti definire una forma di vita mutante. Per essere più precisi, suo padre è un mutante con un anormale ed elevato potenziale di combattimento. Essendo nato da suo padre, anche lui era entrato in possesso di tutte quelle caratteristiche mutanti. Di conseguenza, anche se parliamo di "Razza di Freezer", soltanto loro due sono gli unici che possiedono un anormale livello di combattimento e crudeltà."

Quella che definiamo "razza", dunque, non è altro che una specie ibrida nata da una mutazione spontanea accidentale, un eccezione dell'universo. E voi, invece, conoscevate queste parole di Toriyama? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.