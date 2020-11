Come si chiama la squadra di Mark Lenders? I team del rivale di Tsubasa

La prima rivalità nata in Holly e Benji - Captain Tsubasa è stata indubbiamente quella tra Tsubasa e Wakabayashi, alias proprio Holly e Benji, che diedero il nome alla versione italiana del cartone animato. Ma superata la prima saga, Holly trovò un nuovo rivale che gli diede filo da torcere nei tornei giovanili scolastici.

Mark Lenders/Kyojiro Hyuga fu uno dei più grandi rivali di Holly durante le scuole elementari e medie. Seguendo le istruzioni del suo allenatore, Hyuga divenne una macchina da gol ed è tutt'oggi uno degli attaccanti più forti del mondo di Captain Tsubasa. In che squadre ha giocato il futuro campione? Scopriamolo.

Alle elementari, Mark Lenders militava nella Muppet, squadra che in giapponese si chiama Meiwa. Terminato il primo ciclo scolastico, Mark sarà selezionato per entrare nella Toho, una delle scuole più prestigiose e con la quale ha sfidato Holly alle medie per tanti anni. La Toho è una delle poche squadre che nella versione italiana non ha cambiato nome.

La sua carriera però ovviamente continua oltre il periodo scolastico. Conclusa la fase delle nazionali giovanili, si recò in Italia dove fu tesserato dalla Juventus, ma fu poi trasferito alla Reggiana in Serie C. Con la serie di Captain Tsubasa ancora non conclusa, vedremo sicuramente Mark Lenders in tante altre squadre.