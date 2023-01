Come si chiamano i compagni di classe di Goten e Trunks? I nomi ufficiali in Dragon Ball

È ora di dire arrivederci a Goku e Vegeta, rimasti sul pianeta di Beerus dopo la sconfitta subita per mano di Black Freezer. I due adulti dovranno lasciare un po' il palcoscenico principale per lasciarlo a due giovani eroi: Goten e Trunks danno il via a una nuova saga di Dragon Ball Super direttamente correlata al film Super Hero.

Ovviamente sono arrivati anche nuovi personaggi che accompagnano i due ragazzi nella loro avventura, sia scolastica che eroistica. Il sito ufficiale di Dragon Ball ha condiviso i nomi - in giapponese - dei personaggi che saranno centrali in questa saga che coinvolge Goten e Trunks in primis. Ecco i nomi dei compagni di classe di Goten e Trunks, con le traduzioni dei nomi e la loro derivazione in questo elenco:

Partendo da sinistra e andando in ordine c'è Scale (derivato da bilancia);

Poi c'è Rulah (modo giapponese di dire "ruler", righello);

Il ragazzo biondo alto è Kompas (da "compass", ovvero compasso);

Poi ci sono i già ben conosciuti Trunks e Goten ormai adolescenti;

Segue Chalk (derivante dalla parola gessetto);

La penultima ragazzina è invece Flyer (volantino);

Infine c'è Mai, già ben conosciuta dai fan di lunga data di Dragon Ball.

Quindi i nomi dei nuovi compagni di scuola di Goten e Trunks si basano su oggetti che vengono usati comunemente durante le lezioni. Si ricordi ad esempio Eraza, compagna di classe di Gohan, diretto riferimento alla parola inglese "eraser", cioè gomma da cancellare. I primi tre sono compagni di classe di Trunks, mentre i due alla destra di Goten sono compagni di classe di quest'ultimo, essendo anche visivamente più piccoli di statura degli altri.

Come hanno fatto notare diversi fan, inoltre, alcuni di loro sembrano direttamente ispirati a personaggi dei film Marvel, come Miles Morales e Gwen Stacy di Spider-Man: Welcome to the Spider Verse. Vi piacciono nomi e riferimenti di questi nuovi personaggi di Dragon Ball Super, che sicuramente saranno molto presenti nella prossima saga?