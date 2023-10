Come si chiamerà la nuova storia de L'Attacco dei Giganti? Il nome ufficiale

Per tanti anni è stata in pubblicazione la serie L'Attacco dei Giganti. Il manga di Hajime Isayama è stato in corso dal 2009 al 2021, con una conclusione nel mese di aprile. La storia è tra le più belle e terribili degli ultimi anni ed è riuscita a ottenere un grande seguito a livello mondiale.

Mentre sta per tornare l'anime di Attack on Titan con il finale, c'è anche qualche altra novità che riguarda però il manga. Sarà infatti disponibile l'artbook Shingeki no Kyojin -FLY- dal 2024. Ci saranno tante illustrazioni a colori, tante cose nuove, ma soprattutto ci sarà una parte che interesserà molti.

Come si chiamerà la nuova storia de L'Attacco dei Giganti presente nell'appendice di FLY? Il volume 35 sarà composto da tante pagine, alcune di queste saranno i manoscritti del capitolo 139, l'ultimo del manga. Tuttavia, altre 18 pagine saranno dedicate a una storia completamente inedita disegnata da Hajime Isayama. Il mangaka ritorna quindi su L'Attacco dei Giganti, e questa piccola parte avrà un nome proprio.

Il nome che è stato rivelato ufficialmente da Kodansha è 悪童 (Akudo), che significa "cattivo ragazzo". Il primo kanji però può anche essere un riferimento demoniaco, e quindi al diavolo che ha invaso Marley nell'ultima fase del manga. Di conseguenza, il capitolo potrebbe incentrarsi davvero su Eren Jaeger, su un suo momento passato che non è stato raccontato nella serie.

L'artbook de L'Attacco dei Giganti è disponibile per la preordinazione in Giappone ma non sarà disponibile prima di fine aprile 2024. Lo comprereste?