Come la Cina sta cambiando l'industria degli anime: parla il regista Shinji Takamatsu

Qualche mese fa un animatore aveva manifestato tutta la propria amarezza nei riguardi dell'animazione nipponica che, a causa dell'influenza della Cina e di Netflix, stava a suo dire "umiliando il Giappone". Tuttavia, il Paese del Dragone ha notevolmente aumentato la domanda di cartoni animati dal Sol Levante, causando anche qualche contrasto.

Ci sono una serie di fattori che infatti stanno davvero contribuendo a invertire la rotta della produzione di anime dal Giappone alla Cina, su tutti la questione salariale. Ad ogni modo, recentemente un regista e sceneggiatore, Shinji Takamatsu, ha condiviso su Twitter i suoi pensieri in merito alla faccenda:

"Il periodo di produzione degli anime oggi è così lungo che è difficile prevedere quando arriverà il culmine del processo. In passato, la parte più impegnativa arrivava quando la serie era già in onda. Ora ciò non accade più. Questo è dovuto all'aumento della produzione di serie con tutti gli episodi già belli che finiti, anche se ciò è dovuto al rigoroso processo di revisione dalla Cina che richiede il lavoro completo almeno tre mesi prima della messa in onda. In una situazione in cui è sempre più difficile ottenere risorse economiche all'interno del Giappone, le vendite all'estero sono ora vitali."

Dopodiché il regista aggiunge ancora:

"Ieri ho avuto un incontro su un progetto che sarà presentato in anteprima nell'autunno-2021 (ottobre-dicembre) e un altro che sarà presentato in anteprima nella primavera 2022 (aprile-2022), che fatica! All'interno dell'industria, se qualcuno dice: "Consegna gli episodi tre mesi prima della premiere!", allora non abbiamo altra scelta che seguire quelle istruzioni e senza alcuna autorità sulla gestione del processo."

Stando alle sue parole, dunque, la causa di questa situazione è imputabile in primis al mercato interno che non riesce più, almeno come prima, ad adeguare le risorse finanziare per la produzione di anime. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.