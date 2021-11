Come continua The Seven Deadly Sins? La storia del sequel Four Knights of Apocalypse

Seppur non perfetto, The Seven Deadly Sins ha saputo intrattenere per diversi anni i lettori. Il manga pubblicato su Weekly Shonen Magazine nel marzo 2020 non ha però lasciato incompiuto il mondo di Britannia. Cosa c'è dopo The Seven Deadly Sins? Vediamo il nuovo corso di Nakaba Suzuki con oneshot e il sequel Four Knights of Apocalypse.

Una volta conclusa la storia del manga di The Seven Deadly Sins, il mangaka Nakaba Suzuki si è concentrato su qualche oneshot. In particolare abbiamo conosciuto un po' della storia di Lancelot, figlio di Ban ed Elaine, e della sua misteriosa sparizione. Passano gli anni nel mondo di Britannia dove tutto viene rivoluzionato da Re Artù, capo di un nuovo gruppo di Cavalieri Sacri.

Ignaro di tutto questo c'è Percival, protagonista di Four Knights of Apocalypse. La sua storia è quella che fa partire il nuovo manga sequel di The Seven Deadly Sins, ambientato in una Britannia ignota e molto diversa da quella che conosciamo per meccaniche ed equilibri di potere. Il debutto a fine gennaio 2021 di Four Knights of Apocalypse ha segnato quindi l'inizio di un nuovo corso, incentrato sui quattro cavalieri dell'apocalisse che rischiano di distruggere il mondo. I nemici saranno avversari imprevedibili e anche nostalgici, con Suzuki che sta gettando le basi per una storia ricca di colpi di scena.