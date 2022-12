Come si crea un Frutto del Diavolo artificiale? Il segreto di ONE PIECE svelato

I Frutti del Diavolo sono sempre stati al centro di ONE PIECE: grazie a loro, molti personaggi hanno ottenuto poteri speciali e sono stati in grado di intraprendere una carriera tra i mari, talvolta per la giustizia e altre volte per i propri fini. Ci sono però tanti segreti sui Frutti del Diavolo che vanno ancora svelati.

Con l'inizio della saga di Egghead e la presentazione di Vegapunk, Eiichiro Oda ha voluto subito mettere in chiaro che durante questo periodo i lettori sarebbero entrati in contatto con diverse rivelazioni d'altissimo livello. E infatti sono arrivati altri dettagli sui Frutti del Diavolo artificiali e la loro creazione. Lo scienziato si concentra infatti, in ONE PIECE 1070, sulla spiegazione di come riprodurli.

Dapprima, c'è una spiegazione sui frutti Zoo Zoo: essendo ispirati ad animali, questi sono i più semplici da creare. Con forza lavoro, soldi e tempo a disposizione, è virtualmente ricreabile qualunque Frutto del Diavolo Zoo Zoo, e con risultati migliori rispetto agli SMILE creati da Caesar Clown che davano tanti effetti collaterali. Non è detto però che questi frutti creati così possano disporre del Risveglio dei Frutti del Diavolo, come invece accade per quelli naturali.

Si passa poi ai Paramisha, che invece hanno un funzionamento completamente diverso. Non essendo legati a un animale senziente, questi richiedono un "fattore di lignaggio" del precedente possessore, probabilmente qualche residuo nel DNA che causa la modifica del corpo e quindi l'utilizzo dei poteri. Questo fattore va poi sintetizzato e inserito nel nuovo corpo per la trasmissione dei poteri, con Vegapunk che ha creato un fluido chiamato "sangue verde" dove è contenuto questo fattore.

E i Rogia? Questi Frutti del Diavolo basati su una forza elementale della natura si sono rivelati troppo difficili per essere sintetizzati e per questo sembra che Vegapunk abbia gettato la spugna nel provare a ricrearli. Non a caso questi sono anche i frutti più particolari, rari e difficili da reperire. Vi aspettavate queste spiegazioni in ONE PIECE?