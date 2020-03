Come creare Villain memorabili? Presto risponderà il Maestro Hirohiko Araki

La serie di Le Bizzarre Avventure di Jojo con la sua longevità ci ha abituato alla presenza di numerosi nemici pronti ad intralciare i piani dei membri della famiglia Joestar, tuttavia solo alcuni di questi sono in grado di rimanere impressi nelle menti dei lettori, tra cui spunta naturalmente il villain principale della storia: Dio Brando.

Nel corso della sua lunga carriera da mangaka, il maestro Hirohiko Araki ha partecipato a numerosi eventi della community dove ha potuto rispondere in maniera più o meno approfondita alle domande di fan e giornalisti, qui potete trovare la nostra intervista avvenuta durante Lucca C&G 2019, e presto tornerà con un nuovo intervento nel prossimo numero della rivista Kotoba.

Il numero primaverile della rivista, che si concentrerà sul tema della "ricerca del male", riguarderà la creazione di personaggi malvagi e antagonisti, concentrandosi soprattutto sull'iconico personaggio di Dio Brando, e sarà lo stesso Araki, insieme ai giornalisti, ad analizzare approfonditamente un aspetto così rilevante nella produzione di uno shonen. Il volume in questione uscirà il 6 marzo, e avrà in copertina un'illustrazione di Dio Brando, come potete vedere nell'immagine in fondo alla pagina.

Già in precedenza il maestro aveva accettato un'intervista con la rivista Kotoba, in cui si parlava dell'influenza subita dai lavori di Sir Arthur Conan Doyle riguardanti le avventure del famoso detective Sherlock Holmes. In quell'occasione Araki ha ammesso di aver imparato dall'autore inglese i fondamenti dello storytelling e anche come creare personaggi carismatici.