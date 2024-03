Come il creatore di Dragon Ball Akira Toriyama ha cambiato il mondo dell'animazione

L'universo degli anime, un regno di fantasia e creatività sconfinata, ha visto fiorire il talento di numerosi artisti rivoluzionari. Tra questi, una stella ha rivoluzionato il settore attraverso un suo manga: Akira Toriyama, il genio creativo che ha dato vita a una delle serie più iconiche e influenti di tutti i tempi, ovvero, Dragon Ball.

La storia di Toriyama, da aspirante mangaka a titano del settore è avvincente come il mondo che ha creato in Dragon Ball. Nato il 5 aprile 1955 a Nagoya, in Giappone, fin da piccolo ha nutrito una passione per il disegno. Dopo le prime difficoltà e i rifiuti iniziali, la sua perseveranza lo ha portato a conquistare i lettori. Il successo di serie come Dr. Slump ha dimostrato la sua abilità nel combinare umorismo e narrazione fantasiosa, un preludio al suo stile inconfondibile che avrebbe caratterizzato la sua opera più famosa. Il 3 dicembre 1984, Dragon Ball debutta sulla rivista Weekly Shonen Jump, seguito dall'adattamento anime nel 1986. In Italia, l'anime di Dragon Ball arriverà solamente nel 1989, su Junior TV. L'amore di Toriyama per le arti marziali e il fantasy ha dato vita a un universo capace di trasformare il mondo dei manga, e di conseguenza quello degli anime, in diversi modi:

Narrazione rivoluzionaria: Toriyama ha mescolato sapientemente arti marziali, fantasy e avventura in una narrazione che ha conquistato un pubblico vastissimo. La serie ha trasportato gli spettatori in un mondo immaginario pieno di personaggi memorabili, battaglie epiche e avventure coinvolgenti.

Design dei personaggi iconici: I personaggi di Toriyama sono immediatamente riconoscibili e sono diventati iconici non solo nel fandom degli anime, ma a livello globale. Da Goku con i suoi capelli a punta al malvagio Freezer, ogni personaggio è unico e carismatico.

Sequenze d'azione innovative: Dragon Ball ha elevato lo standard delle sequenze d'azione negli anime. Le coreografie dei combattimenti di Toriyama hanno creato un nuovo punto di riferimento per chiunque volesse dare vita a degli scontri animati.

L'influenza di Toriyama si estende a innumerevoli serie successive alla sua opera più famosa, e qui potete trovare i nomi di 5 manga che si sono ispirati a Dragon Ball. Molti creatori lo citano come una delle loro principali ispirazioni, e il suo impatto sul medium continua a farsi sentire attraverso le generazioni di artisti e narratori che si sono ispirati al suo lavoro.