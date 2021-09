Come si cucina un Pokémon? Ecco il Pokémenù con Charmander, Bulbasaur e Squirtle

I Pokémon sono i migliori amici di un allenatore, li accompagnano ovunque essi vadano e sono sempre lì con loro, sia nei momenti tristi che in quelli felici. Ma in un mondo la cui fauna è ben diversa da quella della vita reale, di cosa si cibano gli umani? Secondo un divertente video fanmade, di squisiti Pokémon!

La clip, realizzata dall’utente YouTube brainqueen, spiega come verrebbero preparati Squirtle, Bulbasaur e Charmander, gli starter di prima generazione, da uno chef professionista. Rifancedosi all’iconica selezione iniziale, il filmato vede il Professor Oak chiedere al giocatore cosa voglia per cena: un brodo di Squirtle, un Bulbasaur arrosto accompagnato da una macabra “ciotola” di riso, oppure un afrodisiaco preparato partendo dalla coda di Charmander? L’inquietante video fanmade illustra anche i vari procedimenti della preparazione, che visti i lugubri dettagli non vi elenchiamo.

Per la creazione di questo filmato dal black humor, l’utente si è rifatto a uno dei grandi misteri che circondano la serie anime e il videogioco: gli umani del mondo Pokémon, abitualmente, mangiano anche i teneri mostriciattoli che li accompagnano? In un mondo privo di comuni animali, ma anche di piante e verdure “standard”, di cosa si nutrono gli esseri umani? A questi quesiti, Nintendo, Game Freak e The Pokémon Company non hanno mai dato risposta, cercando di evitare completamente il problema.

E voi cosa ne pensate? Gradireste un Pokémenù a base di coscia di Pikachu e filetto di Tauros? Vi lasciamo alla nuova missione di Go in Pokémon Esplorazioni 80 e al trauma del campione nel primo episodio della nuova miniserie Pokémon Evoluzioni.