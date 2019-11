Come sarebbe L di Death Note disegnato dai mangaka di Bleach, Dragon Ball e Demon Slayer?

Gli autori hanno stili ben definiti e, molto spesso, per determinati manga è facile capire chi sia il disegnatore già solo guardando i disegni. Si passa dallo stile più spigoloso di Tite Kubo di Bleach a quello più rotondo di My Hero Academia. Ma avete mai immaginato come sarebbero altri personaggi, come L di Death Note, disegnati con altri stili?

Un fan ci ha provato e ha prodotto un L disegnato non solo con le solite metodologie di Takeshi Obata in Death Note ma anche immaginandolo come sarebbe stato in altri prodotti. Ed ecco quindi che emerge una fan art presente in calce e che ci mostra come sarebbe L con gli stili di quattro mangaka che hanno scritto la storia di Weekly Shonen Jump.

Dopo lo stile naturale di Death Note, vediamo nella prima riga un L disegnato in versione Bleach e in versione Dragon Ball. Tantissimi i dettagli che mutano, dai capelli agli occhi, finendo addirittura a modificare anche la maglietta. Si passa poi per altri due autori eccezionali e iconici come Eiichiro Oda di ONE PIECE e Masashi Kishimoto di Naruto.

Tuttavia l'illustratore ha deciso di non dedicarsi solo ai mangaka passati, ma anche a quelli presenti. Nell'ultima riga del disegno infatti L viene rappresentato con gli stili di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia e L'Attacco dei Giganti. Per quest'ultimo, l'antagonista di Death Note viene addirittura ricreato in versione gigante.

Quale di queste versioni vi piace di più? Recentemente, un altro fan ha immaginato Naruto con lo stile di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Dragon Ball disegnato dagli autori dei Big Three.