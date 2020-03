Come si disegna una Cover? Lo spiega Claudia Leonardi, illustratrice di Life is Strange

Titan Comics è in procinto di lanciare sul mercato il terzo Volume di Life is Strange, la serie di comics che funge da sequel all'avventure grafica di Dontnod Entertainment. In occasione della nuova uscita, l'artista italiana Claudia Leonardi ha deciso di condividere in anteprima una breve guida Step-by-Step dedicata alla realizzazione della Cover.

Innanzitutto è bene spiegare che la serie comics di Life is Strange è composta, al momento, da 12 capitoli complessivi. Il primo Volume, intitolato Life is Strange - Dust comprende i primi 4, il secondo, Life is Strange - Waves, i capitoli dal 5 all'8, ed infine l'ultimo, intitolato Life is Strange - Strings, include gli ultimi 4. La copertina scelta per il terzo Volume è la stessa utilizzata per il capitolo 10.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata all'inserto speciale presente il Life is Strange Vol.3, intitolato Cover development e mostrato con circa un mese di anticipo dalla release dai colleghi americani di Comicbook. La guida illustra passo per passo il processo di creazione della copertina, in cui viene mostrata la protagonista Max Caulfield mentre cerca di raggiungere un farfalla di colore blu.

"Una Cover può nascere da un concept dell'artista o da un artwork preesistente", scrive Leonardi. "L'idea iniziale fu quella di disegnare Max all'interno di una spirale di fotografie, ma successivamente l'idea fu scartata e decidemmo di utilizzare le farfalle. Nel primo sketch utilizzammo dei colori autunnali, ma in questo modo l'attenzione era rivolta unicamente verso la farfalla di colore blu. Alla fine optammo per un effetto arcobaleno. Et voilà! Ecco a voi la copertina!".

E voi cosa ne pensate? State seguendo questa serie di fumetti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che in Italia Life is Strange è pubblicato da Panini Comics