Come disegnare Beerus di Dragon Ball Super? Nuovo tutorial di Toyotaro

Toyotaro è l'allievo di Akira Toriyama e, in quanto tale, è ormai capace di replicare perfettamente lo stile del suo sensei al punto da potersi permettere di insegnare ad altri come realizzare al meglio i suoi protagonisti. È avvenuto nuovamente con Beerus di Dragon Ball Super, nel corso di un programma TV in Giappone.

Come al solito il mangaka è stato ospite di Special research police JUMPolice, un programma TV che ha lo scopo di approfondire le opere che vengono pubblicate sulle riviste targate Shueisha: Weekly Shonen Jump, V-Jump e Saikyo Jump. Non è la prima volta che Toyotaro partecipa allo show: nelle precedenti uscite, infatti, ha mostrato come realizzare Goku, Goku SSJ, Vegeta e Freezer.

Questa volta, invece, tocca a Beerus: il dio della distruzione dell'Universo 7 ha senza dubbio uno dei character design più particolari di tutta l'opera, ma non temete. Toyotaro, nella clip che vi proponiamo, è qui per spiegarvelo!

Nel video, infatti, Toyotaro spiega che le linee guida non si discostano troppo da quelle dettate in precedenza, seppur questa volta bisogna tenere come modello una particolare tipologia di gatto, ovvero il Cornesh Rex. Iniziate dagli occhi, triangolari e stretti con una pupilla nera molto piccola e le palpebre rigonfie ai lati.

Le guance, invece, devono essere scavate e il naso deve avere una forma semi-ovale come un normale felino, così come le labbra che devono avere la classica forma a "3" orizzontale. Non dimenticate, inoltre, di marcare le linee scavate, esattamente come ce l'hanno i Cornish Rex. Infine, non bisogna certo dimenticare le grosse orecchie che Beerus condivide con questa particolare razza di gatto: la forma deve essere triangolare ed esse devono salire dalla parte esterna del cranio fino ad allargarsi verso l'esterno subito sotto gli occhi.

Avete mai provato a disegnare Beerus di Dragon Ball Super? Pensate che in questo modo sarà più facile?