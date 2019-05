Ecco come è stata disegnata la color di ONE PIECE del capitolo 941

La serie manga di Eiichiro Oda, ONE PIECE, va spesso in pausa, che sia per necessità dell'autore o per le rare feste che la rivista Weekly Shonen Jump fa durante l'anno. In occasione della Golden Week e dell'inizio della nuova era in Giappone, il capitolo 942 di ONE PIECE è spostato alla prossima settimana, e i fan sono già in spasmodica attesa.

Intanto però, gli appassionati possono approfittarne per rileggere i capitoli di ONE PIECE precedenti, in modo tale da capire meglio cosa può riservare l'attuale saga di Wanokuni che vedrà Monkey D. Rufy affrontare l'imperatore Kaido delle Cento Bestie. Ma, grazie a un nuovo video, è possibile osservare i metodi che usa il mangaka Oda per realizzare le proprie pagine a colori.

Nel capitolo 941 di ONE PIECE vediamo il capitolo aprirsi con una doppia pagina a colori e i Mugiwara che provano a fare autostop, ognuno con una destinazione differente. Un video pubblicato da Scotch Informer che potete vedere in calce ci mostra il metodo di composizione di questa immagine, che parte prima da qualche schizzo per decidere la posizione dei personaggi e poi la loro delineazione, per finire poi con una colorazione.

E voi a quale membro della ciurma di Cappello di Paglia vi unireste per il prossimo viaggio on the road?