Come si doveva chiamare Sanji? Curiosità sul cuoco dei Mugiwara di ONE PIECE

Vinsmoke Sanji è stato uno dei primi ad entrare a far parte della ciurma di Luffy, e prima del suo debutto nel manga di ONE PIECE, precisamente nel capitolo 43, Eiichiro Oda aveva concepito il personaggio con un nome diverso, cambiandolo successivamente per non incorrere in problemi di omonimia col protagonista di un altro manga di Shonen Jump.

Come viene specificato nella guida ONE PIECE Green - Secret Pieces, precisamente nella sezione dedicata alle bozze dei mugiwara, inizialmente Sanji doveva chiamarsi Naruto, ovvero “maelstrom”, nome che si riferiva in maniera diretta alle sue singolari sopracciglia: il sopracciglio destro è a forma di spirale dalla parte esterna, ed è quello che si nota di più nella serie, mentre il sinistro è a spirale ma verso l’interno.

Considerata la pubblicazione del prototipo di Naruto nel 1997 sull’allora Akamaru Jump, poi diventata Jump NEXT!, e la decisione di Shueisha di serializzare l’opera di Masashi Kishimoto su Weekly Shonen Jump, Oda ha cambiato il nome del cuoco dei mugiwara. Sebbene lo stesso mangaka non abbia mai precisato perché abbia scelto il nome Sanji, i fan hanno avanzato diverse ipotesi, analizzando i significati delle varie traduzioni di “san” e “ji”, tra cui due sembrano le più probabili per il background del personaggio e per le sue incredibili abilità culinarie.

La prima è “elogio”, probabile riferimento alla realizzazione dei suoi piatti. La seconda potrebbe riferirsi al “san” giapponese, ovvero il numero tre, derivante dal fatto che Sanji è il terzo figlio maschio di Vinsmoke Judge e Vinsmoke Sora. Eravate a conoscenza di questa modifica per il personaggio di Sanji? Ditecelo nei commenti.

Per concludere ricordiamo che il manga di ONE PIECE ha superato un altro record, e vi lasciamo agli spoiler e alle immagini del capitolo 1060, in arrivo domenica 18 settembre su MangaPlus.