Come Dragon Ball ha perfezionato e reso iconico il time-skip

Ad Akira Toriyama vanno riconosciuti molti meriti. Tramite Dragon Ball ha rivoluzionato la categoria shonen, stabilendo nuovi standard ed elementi narrativi che sarebbero stati poi ripresi da altri autori, tra cui anche un’ottima gestione dei salti temporali, posizionati in modo da mostrare una crescita costante e interessante di Son Goku.

Al giorno d’oggi sempre più serie, soprattutto shonen, inseriscono uno o più salti temporali nel corso della narrazione, sia per proseguire la storia attraverso gli occhi di un protagonista e dei suoi compagni cresciuti, sia per giustificare, a volte, una pausa nella produzione del manga o dell’anime. Tuttavia, se si guarda al passato, a serie quali Pokémon o Detective Conan, entrambe ancora in corso ma iniziate oltre 20 anni fa, è chiaro come gli autori abbiano deciso di mantenere i personaggi ad un’età in grado di attirare un target specifico, facendo quindi immedesimare bambini e preadolescenti con Ash Ketchum, ora sostituito da Liko e Roy, o Conan.

Toriyama e i suoi editor puntarono invece a intraprendere una strada differente, mostrando regolarmente un’evoluzione di Goku. Nel corso della serie principale, assistiamo infatti a numerosi salti temporali, partendo da quando il piccolo Saiyan ha appena 10 anni, al momento dell’incontro con Bulma, fino all’entrata nell’adolescenza durante le varie edizioni del Torneo Tenkaichi. La prima parte si conclude con un Goku diciannovenne, diventato molto più serio e determinato rispetto all’inizio della storia, caratterizzato invece da un tono più leggero e scherzoso. In occasione del Torneo in cui lotterà col figlio del grande mago Piccolo, Goku chiederà inoltre a Chi Chi di sposarlo, ed è pronto a prendersi la responsabilità di essere un buon marito.

Circa cinque anni dopo i due sono maturati, e hanno avuto un figlio, Son Gohan. Ora Goku ha circa 24 anni, e quando Radish arriva sulla Terra e lo minaccia direttamente, dimostra di essere entrato nell’età adulta, ed è disposto a sacrificarsi per proteggere i suoi cari. In Dragon Ball Z Goku mostra una crescita straordinaria, non solo in termini di persona pronta ad adempiere ai suoi doveri, ma anche dal punto di vista combattivo. È in questo lasso di tempo che infatti raggiunge il leggendario stadio del Super Saiyan, perfezionandolo e arrivando fino al terzo livello nella saga di Majin Bu. Ad ogni salto temporale corrisponde un tassello fondamentale della vita di Goku per quanto riguarda l’apprendimento di nuove tecniche, basti pensare ad esempio ai mesi trascorsi sul pianeta Yardat in seguito all’esplosione di Namek, o al periodo nell’aldilà tra la fine della saga di Cell e l’inizio di quella di Majin Bu.

Dragon Ball GT, per quanto non venga riconosciuto come canonico, è stato un tentativo di riportare i fan di vecchia data nel passato, mostrando un Goku tornato bambino a causa di un desiderio espresso da Pilaf. Sebbene sia una serie godibile e leggera, dove torna il grande senso di avventura che ha caratterizzato gli albori della serie, ma stavolta su scala galattica, GT ha minato in qualche modo l’evoluzione del protagonista introdotta nella serie principale.

Un’evoluzione ripresa anni dopo in Dragon Ball Super, ambientata tra la fine della saga di Majin Bu, e l’epilogo visto in Z. Ora Goku ha circa 40 anni e continua ad allenarsi senza sosta, raggiungendo livelli inimmaginabili, quasi divini. L’inserimento di creature come angeli e dei della distruzione, ha finito per modificare la visione di Goku, facendogli comprendere di non essere ancora minimamente arrivato all’apice della gerarchia di potere, trasformandolo, possibilmente, in una persona più saggia e spirituale.

