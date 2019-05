Come sarebbe Dragon Ball Super 2 con lo stile di Shintani?

Le voci sul ritorno dei nostri eroi con Dragon Ball Super 2 non accennano a esaurirsi, anzi, aumentano poco a poco di intensità a ogni minima indiscrezione. Eppure, il tanto vociferato cambio di stile che sposerebbe il design già ammirato con il lungometraggio dedicato a Broly è la principale fonte di interesse sul web.

C'è ancora diverso scetticismo sulla seconda stagione di Dragon Ball Super ma, nonostante questo, non ha visto nessun leaker fare un passo indietro. Anzi, pare proprio che il numero delle fonti interne a questo fantomatico progetto segreto della Toei Animation siano ormai numerose. Si parla, dunque, di ben 12 fonti diverse che hanno riportato la medesima notizia, ovvero il ritorno di Goku e i suoi amici nella stagione estiva, un numero esoso per qualcosa che in teoria è ancora chiuso al pubblico.

Nonostante ci si aspettava la conferma dell'annuncio di DB Super 2 per il Goku Day, slittato adesso a fine maggio, i fan sono comunque in trepida attesa, e stanno contribuendo a mantenere alto l'hype del pubblico, ormai alle stelle. È soprattutto con le illustrazioni, infatti, che gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama possono scatenarsi ovunque, merito anche dell'ultimo disegno di Hiro, celebre artista su Twitter a tema Dragon Ball, che interpreta con lo stile di Naohiro Shintani un frame tratto dalla opening di Super. Il confronto, che potete osservare in calce all'articolo, ci da un'idea di quello che potremmo avere davanti qualora l'annuncio diventasse reale. Uno stile decisamente più pulito, incredibilmente diverso da quello che ci ha abituato Yamamuro negli ultimi anni. Eppure, non possiamo negare che il tratto visto su Dragon Ball Super: Broly sia terribilmente accattivante, semplice e complesso allo stesso tempo, che non vedremmo l'ora di poter ammirare nuovamente su piccolo schermo.

Nel frattempo, in America, non mancano le polemiche sul nome dell'Ultra Istinto, che si aggiunge alle solite critiche sul doppiaggio americano, spesso non all'altezza del prodotto e complice di un'eccessiva interpretazione del testo.