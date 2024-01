Come Dragon Ball Super ha (per adesso) sprecato il potenziale di Goten e Trunks

Quando si parla dei saiyan più iconici, difficilmente i lettori rivolgono il pensiero a Goten e Trunks. Il secondo è decisamente più popolare del primo, eppure Toriyama sembra aver sprecato il potenziale di entrambi, soprattutto nelle ultime saghe di Dragon Ball Super, che avrebbero potuto portare alla consacrazione definitiva dei due personaggi.

Prima di osservare il modo in cui i rispettivi figli di Goku e Vegeta non hanno mai acquisito la centralità narrativa di cui godono i loro padri o lo stesso Gohan, bisogna anzitutto sottolineare il trattamento disparitario ricevuto dai due personaggi. Perché se la versione “fanciullesca” di Trunks è stata anch'essa relegata ai margini del racconto - alla pari di quella di Goten – il figlio di Vegeta è riuscito lo stesso ad entrare nell'immaginario collettivo, e a catalizzare l'attenzione di buona parte dei lettori/spettatori di Dragon Ball grazie alla sua versione futuristica.

La sequenza in cui Trunks del Futuro approda sulla Terra per sventare in un sol colpo la minaccia rappresentata da Mecha Freezer, è stata (giustamente) accolta dai fan di tutto il mondo alla pari di una panacea, quasi fosse immersa in un dogmatico alone di sacralità. E non è un caso che Toei abbia voluto capitalizzare l'altissimo investimento emotivo della fanbase nei confronti del personaggio dedicando buona parte dell'arco di Zamasu in Super al rapporto madre-figlio tra Bulma e lo stesso Trunks del Futuro, quasi gli autori non avessero intenzione di scardinare l'immagine che tutti noi abbiamo del saiyan dalle configurazioni grafiche con cui i lettori lo hanno conosciuto per la prima volta durante lo scontro con Mecha Freezer.

Per quanto riguarda, invece, il figlio di Goku, è chiaro che Goten non solo non ha ricevuto lo stesso trattamento del suo compagno fraterno, ma anche nella versione fanciullesca non ha avuto la minima possibilità di emergere. Se ci pensiamo, le stesse dinamiche dietro la fusione in Gotenks sono quasi sempre state trainate dall'amico, e rispetto al compagno non gli sono stati assegnati neanche dei veri momenti di intimità con la figura paterna. Pensiamo, ad esempio, alla scena dell'addio tra Trunks e la versione “Majin” del padre, che ha preceduto una delle tre battaglie più folgoranti di Vegeta nella storia di Dragon Ball: un corrispettivo di questa sequenza tra Goku e Goten non esiste, proprio perché Toriyama ha sempre slegato il giovane saiyan da qualsiasi connessione paterna che potesse, in fin dei conti, generare un maggiore attaccamento emotivo dei lettori nei confronti del personaggio.

In questo senso, data anche l'impossibilità da parte dell'autore di restituire un'incisività narrativa ai due saiyan sul finire del manga originario, la continuazione dell'opera poteva, da questa, prospettiva, dischiudere uno spazio maggiore per Goten e Trunks, in modo tale che il loro potenziale (già anticipato nello scontro con Super Bu) potesse finalmente esplodere e trovare qui una dimensione (e legittimazione) ideale. E per quanto uno dei motivi che hanno consentito al manga di Dragon Ball Super di elevare la saga di Super Hero sia proprio da individuare in una maggiore centralità ottenuta dai due saiyan rispetto al film su cui è basata la saga, è chiaro che i rispettivi figli di Goku e Vegeta non hanno mai occupato una posizione nevralgica negli eventi raccontati.

In questo senso, le prime immagini spoiler di Dragon Ball Super 101 potrebbero suggerire a riguardo uno sviluppo interessante, non solo perché consentono a Goten e Trunks di aprire la saga su cui si struttureranno gli intrecci futuri del manga, ma soprattutto per come palesano la necessità di Toriyama e Toyotaro di non abbandonare nel dimenticatoio i due personaggi. E chi sa se saranno proprio i giovani saiyan a governare tutti gli sviluppi della nuova saga, invertendo finalmente una rotta che li aveva visti, fino a questo momento, recitare il ruolo di comparse.