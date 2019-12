Ecco come Dwayne Johnson e Kevin Hart sarebbero nei panni di Nappa e Vegeta

La community di Dragon Ball, immensa per numeri e differenza di età dei membri, è stata colta di sorpresa dai numerosi rumor delle scorse settimane riguardanti un possibile progetto live-action legato al brand. Nonostante dietro queste voci non ci sia una conferma ufficiale, solo l'idea di una tale iniziativa è bastata per scatenare i fan sul web.

Gli appassionati infatti hanno subito cominciato a pensare a chi saranno i personaggi, sia protagonisti che antagonisti, presenti nel nuovo film. Pensando a numerosi attori nei panni di guerrieri Sayan, Namecciani e altre, infinte, razze create dalla mente di Akira Toriyama, il fan @Bosslogic ha condiviso su Twitter una simpatica immagine, che potete trovare in calce alla notizia.

Avete mai pensato a chi potrebbe essere un perfetto Nappa? Beh, sembra che Dwayne Johnson, aka The Rock sia in grado di ricoprire quel ruolo in maniera se non eccelsa, quasi. Nel fotomontaggio fatto dall'utente si può vedere anche l'attore Kevin Hart come Vegeta, con un taglio di capelli simile a quello del Principe dei Sayan, e che suscita naturalmente ironia nel mondo reale.

Non è la prima volta che @Bosslogic immagina delle celebrità del cinema come personaggi del brand, aveva condiviso in passato anche fotomontaggi relativi a Ryan Reynolds come Trunks dal futuro, Dove Cameron come C-18, Dane DeHaan come C-17, Nicholas Hoult come Trunks e Hulk Hogan come Mr. Satan.

Per ora pensare a Dwayne Johnson e Kevin Hart come attori per il nuovo live-action di Dragon Ball sembra impensabile, speriamo tuttavia si riveli molto interessante e in qualche modo capace di portarci nel particolare universo di Goku e dei suoi amici. Ricordiamo che Dragon Ball ha da poco compiuto 35 anni, che abbiamo voluto celebrare con questo speciale.