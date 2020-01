Ecco come i fan di Boruto: Naruto Next Generations volevano il design di Naruto adulto

Quando si tratta di character design, i fan di Boruto: Naruto Next Generations sono particolarmente sensibili all'aspetto dei portentosi ninja. Solo recentemente, infatti, i fan avevano discusso in merito allo straordinario design di Boruto da giovane, sfigurato in volto con un profondo alone di epicità e freddezza alle spalle.

A tal proposito, la discussione ha riaperto una ferita ancora aperta nella community del sequel spin-off del capolavoro di Masashi Kishimoto. In particolare, gli appassionati ancora oggi continuano a non gradire particolarmente l'aspetto di Naruto, con una capigliatura forse troppo corta rispetto alle aspettative.

Considerato come un design fin troppo anonimo, un fan, un certo Abuzar, ha allora tentato di immaginare la propria interpretazione di Naruto da adulto, sfoggiando una capigliatura più lunga e folta, circondata dall'iconico copricapo. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un gradevole successo da parte degli appassionati, che hanno condiviso sonoramente il proprio disappunto all'attuale aspetto del settimo Hokage.

Ad ogni modo, l'anime intanto sta per addentrarsi nella saga canonica del Banditi Mujina, che debutterà in prossimità della fine di gennaio. Nel frattempo, per farvi trovare pronti, vi invitiamo nuovamente a recuperare la sinossi della prima puntata del nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations. E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione, preferite Naruto con l'attuale stile? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.