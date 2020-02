Ecco come i fan vorrebbero il design di Goku in Dragon Ball Super

Il fascino di Dragon Ball Super 2, il misterioso sequel sommerso da problemi interni alla produzione, ha sin dai primi rumor affascinato i fan per via del presunto coinvolgimento di Naohiro Shintani, uno dei character designer più talentuosi di TOEI Animation che ricorderete per aver prestato la propria arte all'ultima pellicola del franchise.

Anche se la seconda stagione non è stata tuttora confermata, gli utili di TOEI Animation hanno ribadito quanto il capolavoro di Akira Toiyama continui a portare ingenti somme di denaro alle casse dello studio. Ad ogni modo, l'argomento deisgn continua a essere uno dei temi più caldi della saga, soprattutto a seguito di Dragon Ball Super: Broly.

Lo splendore visivo del film, infatti, coincide con la volontà degli appassionati di poter ammirare la serie con un tratto più moderno. Nonostante ciò, i fan non possono esimersi dall'apprezzare il design di Yamamuro curato dall'animatore Yuya Takahashi, caratterizzato da un uso sapiente del chiaro-scuro che enfatizza la muscolatura e i movimenti dei personaggi. Proprio per questo motivo, un fan ha provato a ideare un design analogo al tratto di Takakashi, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia.

L'attenzione ai dettagli, la capigliatura sottolineata dalle differenti ciocche e l'ottimo studio dell'anatomia, evidenziato dai contorni neri, hanno reso l'illustrazione uno spunto di riflessione interessante che ha coinvolto numerosi appassionati. E voi, invece, cosa ne pensate in merito a questo design, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.