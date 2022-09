Come sono fatte le carte Pokémon? Questo video ce lo mostra!

Mentre The Pokémon Company guarda al futuro annunciando l'ultima espansione del TCG di Pokémon Spada e Scudo, un creatore di contenuti ha pubblicato su YouTube un bellissimo video-documentario sulla creazione delle carte Pokémon, che ne ripercorre il processo produttivo passo per passo.

Se vi va, potete dare un'occhiata al video su YouTube o in cima a questa notizia. Il documentario, pubblicato dal canale (apparentemente creato ad hoc) Immewnity, mostra tutte le fasi della produzione di una carta Pokémon all'interno di The Pokémon Company e dei suoi numerosi partner commerciali e produttivi.

Tra le fasi più importanti del processo produttivo troviamo, per esempio, il design della carta e della sua illustrazione da parte di un illustratore ingaggiato da The Pokémon Company. Dopo il design della carta, questa viene tradotta in tutte le (numerosissime) lingue in cui il Trading Card Game è disponibile, per poi essere stampata.

Dopo la stampa, le carte vengono stoccate in appositi pallet in un magazzino e poi inviati ai distributori in tutto il mondo. Solo presso i distributori, infine, viene effettuata una seconda divisione dei pallet, che permette poi di ripartirli tra i singoli rivenditori, come siti web, edicole e negozi specializzati. Da questi ultimi, infine, i pacchetti e le singole carte finiscono nelle mani dei collezionisti.

Secondo Pokéguardian, il video è stato registrato tra il 2017 e il 2018: nelle immagini, in particolare, possiamo vedere che nei processi produttivi erano coinvolti anche Millennium Print Group e PBM Graphics, acquisite direttamente da The Pokémon Company International negli ultimissimi anni.