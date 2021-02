Come festeggiare San Valentino? Le card sulle coppie di Dragon Ball fanno al caso vostro

I fan di Dragon Ball Z hanno visto nel corso del tempo un'infinità di prodotti dedicati al brand. Il merchandising va dai classici portachiavi e ai gachapon molto popolari in Giappone, ma anche a prodotti come statuette epiche di Goku dall'alto valore economico e a oggetti per il cosplay come parrucche, vestiti e gadget di varia natura.

Adesso però siamo a febbraio, e ciò vuol dire che ci sarà San Valentino. La festa degli innamorati sembra quasi incompatibile con Dragon Ball e il suo mondo, principalmente incentrato sulle battaglie e l'allenamento fisico. Però anche qui ci sono coppie che, seppur non siano state particolarmente sviluppate, ormai sono diventate ben salde nell'immaginario del mondo di Akira Toriyama.

Sia la coppia Goku-Chichi che quella Vegeta-Bulma sono state raffigurate nelle nuove card di Etsy che vi faranno festeggiare San Valentino a tema Dragon Ball. Se il vostro partner è amante del fumetto e creato anni or sono da Akira Toriyama o dell'anime, allora questi prodotti faranno al caso vostro. C'è anche un rimando al famoso meme "Over 9000", in modo tale da andare incontro a tanti gusti.

In alternativa, ci sono i classici Funko Pop a tema Dragon Ball Z, già preordinabili nonostante alcuni siano stati subito esauriti.