Come finirà Berserk? Una fan art eccezionale ci mostra l'inizio dello scontro finale

Berserk è apparentemente senza fine. Kentaro Miura sta lavorando a quest'opera dai lontanissimi anni '80 e sembra avvicinarsi in modo pianissimo alla conclusione. Anche se i vari segreti vengono svelati capitolo dopo capitolo, c'è ancora tanto da coprire prima di giungere al termine di questa epica storia di vendetta e sangue.

Miura ha in programma di concludere Berserk, ma bisogna sempre tener conto del ritmo di pubblicazione che vede un capitolo ogni trimestre circa. Ciò significa che ci vorranno ancora diversi anni prima di vedere l'ultimo scontro del manga, qualunque esso sia. Naturalmente sembra essere destino che Griffith e Guts si scontrino, con quest'ultimo con indosso la sua armatura nera e Griffith ammantato di bianco e nel suo nuovo regno luminoso.

Come sarà questa scena epica di Berserk? In attesa di vedere come la illustrerà Kentaro Miura, la fan Anniechromes ha preparato un'illustrazione a tema Berserk con Griffith e Guts uno di fronte all'altro. In basso, nel post di Reddit che ha già raccolto un discreto numero di upvotes, vediamo sulla sinistra l'ombroso protagonista e sulla destra il suo nemico inondato di bianco e luce. Un incontro carico di significato e che sarà destinato a entrare per sempre nella storia dei manga.

Sicuramente la rappresentazione di Miura sarà diversa da quella mostrata in Berserk venti anni fa, a causa dell'evoluzione del suo stile di disegno. Non resta che attendere il momento in cui tutto ciò sarà ufficiale.