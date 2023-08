Come finirà Dragon Ball Super? Ecco come dovrebbe tramontare la serie di Toyotaro

Sono passati ormai otto anni da quando Dragon Ball ha fatto il suo ritorno con una nuova serie manga canonica. Anni dopo la sconfitta di Majin Bu, e prima del 28° Torneo Tenkaichi con cui si chiudeva Dragon Ball Z, Goku e gli altri Guerrieri Z sono stati coinvolti in un'avventura fatta di combattimenti e trasformazioni.

Mentre i fan sono in attesa di Dragon Ball Super 96, capitolo che continua ad adattare gli eventi del film anime Dragon Ball Super: Super Hero, Toyotaro, autore designato da Akira Toriyama come suo erede, dovrebbe cominciare a riflettere sulla conclusione della serie. Come potrebbe finire Dragon Ball Super? Ecco alcune idee.

Dragon Ball Super dovrebbe finire esattamente come è iniziato, ossia con una battaglia tra Goku e Lord Beerus. A differenza di allora, il Saiyan ha raggiunto nuovi livelli, e soprattutto grazie all'Ultra Istinto potrebbe seriamente pensare di sconfiggere l'Hakai del Dio della Distruzione. A quel punto, davvero Vegeta potrebbe diventare il prossimo dio della distruzione e Goku il suo angelo protettore. Risulta però difficile immaginare un nuovo scontro all'ultima morte con Beerus, ormai alleato dei Guerrieri Z.

Dragon Ball Super potrebbe concludersi esattamente come Dragon Ball Z, ossia con Goku che incontra la reincarnazione di Kid Bu, Ub, e ne divene il maestro allontanandosi dai suoi cari. Un altro finale, simile al suddetto, potrebbe portare Goku e Vegeta ad affidare la torcia alla prossima generazione, in particolare a Trunks e Goten.

Un finale di Dragon Ball Super spettacolare sarebbe quello di un nuovo Torneo del Potere, con questa volta tutti gli Universi coinvolti. Questo epico combattimento regalerebbe uno spettacolo unico e sarebbe il modo perfetto per chiudere la serie.