Come finirà ONE PIECE? Proviamo a immaginare l'epilogo della storia dei Mugiwara

Dopo ben 27 anni di serializzazione da quel primo capitolo uscito sulle pagine di Weeky Shonen Jump nel 1997, ONE PIECE è entrato nelle fasi finali della storia. Luffy è ormai diventato un Imperatore e la sua ciurma è temuta persino dal Governo Mondiale. Ma come finirà ONE PIECE? In attesa del responso del maestro Eiichiro Oda, è l'IA a rispondere.

Un utente Reddit ha scosso la rete tentando di rispondere all'arcano. A ChatGPT è stato chiesto di elaborare l'esito finale di ONE PIECE, ma la risposta non ha accontentato la community di appassionati.

Secondo l'Intelligenza Artificiale, i Mugiwara riusciranno a trovare il leggendario ONE PIECE, ma solamente per scoprire che non si tratta di un tesoro fisico, ma di un simbolo speranza e unità. Forti di questa conoscenza, decideranno di unire il mondo dei pirati creando una società in cui tutti possano vivere liberamente e senza timore di persecuzioni. Creata questa nuova era di pace e prosperità per la pirateria, Rufy e la sua ciurma osservano l'oceano sapendo che la loro avventura è appena cominciata. Esattamente come l'inizio, il finale della serie vede la prossima generazione di pirati salpare verso lo ONE PIECE.

La risposta dell'IA fornisce un finale toccante, che potrebbe lasciare aperte le porte per un sequel, ma c'è qualcosa che non torna. Eiichiro Oda ha già confermato che lo ONE PIECE è un tesoro tangibile e non una morale. Quello che Gol D. Roger trovò a Laugh Tale, dunque, non potrà mai essere solamente un simbolo, ma un vero e proprio tesoro.

Come se ciò non bastasse, la fine commovente immaginata da ChatGPT non potrà svolgersi in quel modo. Il maestro ha rivelato di volersi solo divertire nel finale di ONE PIECE, per cui probabilmente non ci sarà spazio per momenti commoventi. Insomma, nemmeno l'IA può rispondere all'epilogo di ONE PIECE: per scoprire ciò che il maestro Oda ha in mente per i lettori bisognerà attendere la conclusione della serializzazione.

