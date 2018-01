Come finirà il Torneo del Potere di Dragon Ball Super? Ce lo svela un'interessante teoria!

Ora che ilè entrato nella propria fase conclusiva, i fan non dovranno attendere ancora a lungo per scoprire chi vincerà la competizione e soprattutto avrà il diritto di esprimere un desiderio al colossale. Qualcuno, in rete, ha già dettagliatamente previsto i prossimi eventi...

Mentre i recenti spoiler di Dragon Ball Super suggeriscono il sacrificio di C-17, alcuni utenti Reddit hanno cercato di capire come faranno Goku e compagni a sconfiggere i tre potenti Pride Trooper rimasti all’Undicesimo Universo. Il risultato di questa ricerca è una scaletta di eventi piuttosto verosimili, che vi proponiamo di seguito.





Dopo aver immobilizzato Toppo, C-17 offrirà a Gohan una chance di eliminarli entrambi dalla competizione, ma il Saiyan non se la sentirà di attaccare anche il cyborg e questi sarà eliminato dallo stesso Pride Trooper, una volta libero. Mentre Goku e Vegeta combatteranno contro Jiren, Gohan e Freezer uniranno le forze e riusciranno a eliminare Dyspo, che già nel prossimo episodio cercherà di mettere alle strette i nostri beniamini. Sconfitto Dyspo, un guerriero fra Gohan e Freezer sarà a sua volta battuto da Toppo, che a breve diverrà a tutti gli effetti un Dio della Distruzione e riceverà uno spaventoso power-up. A quel punto, a ciascun universo rimarranno quindi tre lottatori soltanto. Un combattente fra Gohan e Freezer, poi, in base a chi verrà eliminato nel passaggio precedente, si sacrificherà per eliminare anche Toppo, lasciando le sorti del torneo e del Settimo Universo nelle mani di Goku e Vegeta, che dovranno in qualche modo superare il fantomatico “mortale che nemmeno un Dio della Distruzione può sconfiggere”.

Arrivati a questo punto, secondo i fan su Reddit, si aprirebbero due scenari altrettanto plausibili. Nel primo caso, Vegeta, nonostante le gravi ferite che riporterà a breve, riuscirà a risvegliare l’Ultra Istinto e i due Saiyan rimasti al Settimo Universo, combattendo insieme, potranno addirittura superare e sconfiggere Jiren il Grigio. Certo, è altrettanto probabile che sia invece Goku, da solo, ad abbattere il Pride Trooper, anche perché questo è lo scontro che i fan della serie desiderano maggiormente e la tradizione di Dragon Ball ripone nel Saiyan (e qualche volta in suo figlio Gohan) l’ultima speranza degli spettatori.



Nel secondo caso, invece, nessuno dei due Universi riuscirà ad azzerare il numero di combattenti rimasti alla squadra avversaria e i due Zeno, soddisfatti dallo spettacolo offerto dai vari concorrenti, decideranno di dichiarare un meritato pareggio. Questa seconda ipotesi appare tuttavia la meno probabile, in quanto, in questo caso, nessuno dei due Universi avrebbe il diritto di utilizzare le Super Sfere del Drago, e come noi sappiamo Jiren ha voluto partecipare al torneo solo per poter realizzare il proprio desiderio. È mai possibile che il prossimo arco narrativo veda proprio il Pride Trooper impegnato nella ricerca delle magiche sfere?



Fateci sapere attraverso i commenti i vostri pareri su questa dettagliata teoria e non esitate a esporre qualsiasi soluzione possa venirvi in mente!