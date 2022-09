Come finisce Bleach? Ripercorriamo la conclusione del manga di Kubo

In attesa di scoprire come lo studio Pierrot ha adattato gli eventi della Guerra Millenaria, ultima saga della storia di Ichigo Kurosaki in arrivo nel 2022 e già mostratasi in alcuni emozionanti trailer cerchiamo di rispondere alla domanda come finisce Bleach? riassumendo i momenti centrali della conclusione del manga di Tite Kubo.

La saga della Guerra Millenaria si apre con stravolgimenti nel Hueco Mundo e con l’invasione della Soul Society da parte del Wandenreich, organizzazione di Quincy guidata dal temibile Yhwach. Mentre Ichigo si dirige nel mondo degli Hollow e affronta lo Sternritter Quilge, l’aldilà diventa teatro di molte battaglie, tra cui l’epico scontro tra Yhwach e Yamamoto, due dei personaggi più potenti di Bleach, che si chiude con la morte del vecchio capitano.

Arrivato nella Soul Society, Ichigo prova ad affrontare Yhwach. Il protagonista viene respinto e si ritrova con la Zanpakuto rotta. Dopo la sparizione del villain, Ichigo e compagni vengono raggiunti dalla Guardia Reale, i cinque Shinigami incaricati di proteggere il Re Spirito. Sarà grazie a loro che potranno riprendersi, e Ichigo riottenere una katana.

Mentre Ichigo scopre la verità su sua madre Masaki, in realtà una Quicky, Yhwach designa Uryu Ishida come suo successore alla guida del Wandenreich. Il secondo attacco dei Quincy alla Soul Society culmina con la morte di Ichibe, capo delle Guardie Reali per mano di Yhawch, che riesce ad avvicinarsi al Re Spirito colpendolo con la sua spada. Ichigo si precipita nella stanza dove dimora l’entità, e quando prova ad estrarre la lama, la sua natura quincy prende il sopravvento e gli fa uccidere il re.

Dopo una nuova serie di scontri, solo Ichigo e Orihime giungono al cospetto di Yhwach. Il secondo scontro tra Ichigo e il villain finisce nuovamente con la sconfitta del protagonista, e la distruzione del suo Bankai. Uscito vittorioso dalla battaglia, Yhwach torna nella Soul Society dove affronta Aizen.

Nel frattempo Ryuken Ishida dona al figlio Uryu una freccia in grado di annichilire i poteri di Yhwach, e Ichigo, grazie all’aiuto di Tsukishima e Orihime riesce ad ottenere una nuova Tensa Zangetsu. Durante la battaglia finale, Ichigo riesce a colpire e ferire gravemente Yhwach, a cui Uryu, il suo erede, infligge il colpo di grazia con la freccia.

Dieci anni dopo la sconfitta di Yhwach, Tite Kubo conclude Bleach con l’incontro tra Kazui e Ichika, rispettivamente figlio di Ichigo e Orihime, e figlia di Rukia e Renji, ricordando ai lettori le prime tavole del manga.