Come finisce Capitan Tsubasa? Ripercorriamo il finale di Holly & Benji

Capitan Tsubasa, meglio conosciuto in Italia con il nome di Holly & Benji, è un'opera che ha accompagnato l'infanzia di milioni di fan in tutto il mondo, anche di veri giocatori di calcio. Tuttavia, al contrario dell'infinito campo della serie, la storia ha invece una "sorta" di conclusione che non è detto che tutti conoscano.

Dopo il ritorno dell'anime in Italia grazie al remake di Holly & Benji a cura di David Production, lo studio di animazione dietro Le Bizzarre Avventure di Jojo che ha rimodulato la narrazione in una cinquantina di episodi, ne approfittiamo per sintetizzare i finali delle differenti stagioni del capolavoro shonen di stampo calcistico. Per quanto riguarda l'anime, l'opera ha ricevuto più stagioni di cui la prima, Holly & Benji: Due Fuoriclasse, termina con la finale tra il "New Team" e "Toho" che, tuttavia, si concluse con il pareggio di entrambi.

La seconda serie, invece, Holly & Benji: Sfida al Mondo, è dedicata ai famosi Mondiali dell'Under 16 in cui i protagonisti vincono incredibilmente contro la Germania per 3 a 2. La terza stagione, per lo più un remake, è intitolata Che Campioni Holly & Benji!, e termina con la seconda fase delle qualificazioni dell'Asian Youth, nella fattispecie con la vittoria contro l'Uzbekistan. Nel manga, in realtà, la storia prosegue per narrare il proseguo delle qualificazioni e i Mondiali dell'Under 20 dove il Giappone sconfigge il Brasile grazie a una rovesciata di Holly. In più, il protagonista sposa Patty, l'amica di infanzia.

La storia, che si conclude con Holly & Benji Forever, ricopre gli ultimi avvenimenti del manga sopracitati e la convocazione di Holly in prima squadra contro il San Jose che, subentrato al posto di un Rivaul infortunato, ribalta la partita e la pareggia.



L'opera, al contrario dell'anime, non termina nella sua controparte cartacea, poiché in Capitan Tsubasa: Rising Sun, tuttora in corso, Holly è alle prese con le Olimpiadi, desideroso di vincere la medaglia d'oro nel calcio maschile. Anche Benji si aggiunge all'amico dopo essere finalmente guarito da un problema agli occhi. In tutto ciò, Patty rimane incinta di due fratelli gemelli ma il giorno del parto è lo stesso della finale. Entrambi si promettono di fare del proprio meglio.



Esiste anche una leggenda metropolitana sul presunto finale di Capitan Tsubasa, in cui il protagonista è in realtà impossibilitato a utilizzare le gambe a causa di incidente da bambino e tutta la storia raccontata dal manga non è altro che un sogno. Il finale alternativo è stato tuttavia smentito dall'autore, ma resta una curiosità particolarmente interessante del franchise.